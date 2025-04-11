Первая групповая встреча участников СВО с военным психологом прошла в Солнечногорске

Первую групповую терапевтическую встречу с военным психологом в Солнечногорске посетили участники спецоперации и члены их семей: матери и жены, сестры и дети. Ее провели реабилитолог с 40-летним опытом работы Дмитрий Павленко с супругой. Они поговорили по душам в Едином центре поддержки участников СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.

Такие сеансы помогают бойцам в адаптации к мирной жизни, выговориться о наболевшем и проработать травмы.

«Мы не можем найти ответы на все вопросы, но мы можем общаться, взаимодействовать, и именно это мы и будем делать, чтобы люди понимали: мы вместе, мы всегда протянем руку помощи, наш Центр всегда открыт для тех, кому нужна поддержка. Пока мы едины, мы непобедимы, именно поэтому мы вместе, именно поэтому мы победим», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Групповые и личные встречи в Центре ведёт военный психолог, руководитель АНО «Межотраслевой институт реабилитации человека — реабилитационное сообщество» Дмитрий Павленко. Он сам пережил травматический опыт: в 19 лет лишился рук и ног из-за военной травмы, — и понимает, через что проходят бойцы.

«Мы даем людям возможность понять, что с ними произошло, почему они изменились на войне и что нужно сделать сегодня, чтобы вернуться к нормальной мирной жизни. Это определенные психологические процессы. У нас в этом большой опыт, и мы приходим с этим поделиться», — рассказал Дмитрий Павленко.

Встреча длилась несколько часов. Слушателям рассказали об особенностях военных травм и реабилитации. Каждый мог поделиться проблемами, задать вопросы.

Частота встреч будет зависеть от запросов и потребностей бойцов и родственников. Записаться на групповые занятия или индивидуальные консультации психолога можно в Едином центре поддержки участников СВО. Он расположен в ТЦ «Солнечный» (ул. Красная, 22А, 1 этаж).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.