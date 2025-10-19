сегодня в 14:25

Оренбургский завод приостановил прием сырого газа из Казахстана после атаки БПЛА

19 октября на Оренбургском газоперерабатывающем заводе случилась аварийная ситуация после атаки БПЛА ВСУ. Прием сырого газа из казахстанского месторождения Карачаганак приостановлен, сообщает пресс-служба министерства энергетики Республики Казахстан.

Данных о типе повреждений нет. Сроки восстановления работы предприятия пока неизвестны.

Сотрудники ведомств России и Казахстана взаимодействуют друг с другом.

Ночью над Оренбургом местные жители слышали звуки работы ПВО. Раздались 5-7 взрывов.

Утром губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что ВСУ пытались атаковать газзавод с помощью беспилотников. Инфраструктура предприятия была частично повреждена. Произошло возгорание в одном из цехов.

