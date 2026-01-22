Орехово-Зуевский округ передал 200 листов фанеры и гумпомощь 33-му полку ВДВ

Военнослужащим 33-го полка ВДВ из Орехово-Зуевского округа передали 200 листов фанеры и гуманитарную помощь для укрепления позиций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

21 января в Орехово-Зуевский городской округ прибыла машина с военнослужащими 33-го полка ВДВ, которые ранее обратились за помощью в предоставлении фанеры для строительства укрепрайонов.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа Вячеслав Шаронов и один из членов организации, который вскоре отправится в зону специальной военной операции, лично загрузили 200 листов фанеры для передачи военным.

В Ассоциации ветеранов СВО подчеркнули, что помощь стала возможной благодаря поддержке жителей округа.

Перед Новым годом из Орехово-Зуевского округа также отправили гуманитарный груз для военнослужащих в зоне спецоперации. В составе груза были дроны, средства разведки и связи, оборудование для защиты от БПЛА, транспорт и автономные источники питания. Груз прошел 2000 км и был доставлен в 15 подразделений на различных направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.