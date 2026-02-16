Орехово-Зуевский округ отправил гуманитарную помощь для 237-го полка и 64-й бригады

Орехово-Зуевский городской округ регулярно организует отправку гуманитарных конвоев для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции. Помимо этого, округ принимает военные КамАЗы из зоны СВО, чтобы обеспечить бойцов необходимыми ресурсами.

В этот раз в округ прибыли машины из 237-го полка специального назначения и 64-й бригады противоракетной борьбы особого назначения. Среди сопровождающих были представители Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа.

15 февраля в автомобили загрузили коробки с продуктами питания, строительное оборудование, генераторы и другие материалы, необходимые для выполнения задач военнослужащих.

Ранее гуманитарная помощь из Орехово-Зуевского округа была направлена для 42-й бригады управления. В состав груза входили дизельный генератор мощностью 9 кВт, шлифовальная машина, бензопилы, наборы автомобильных инструментов и отопители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.