Опубликованы фото квартиры, пострадавшей при атаке дрона ВСУ в Ростове-на-Дону

Mash опубликовал фото одной из квартир, которая пострадала в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Ростове-на-Дону. В этот момент арендатор жилья находился на кухне и был ранен осколками стекла.

На кадрах видно, как при ударе беспилотника взрывная волна выбила стекла и повредила оконные рамы в квартире. По всем комнатам разбросаны стекла и личные вещи.

По словам 22-летнего Данила, в момент удара он пил кофе и собирался на работу. Затем он услышал звук, похожий на свист, и решил отойти от окна. После этого прогремел взрыв. Осколки от выбитых окон попали парню в лоб, ногу, спину и бок.

Данил с супругой снимают квартиру с 2023 года. Хозяйка жилья уже в курсе случившегося и разыскивает специалистов по ремонту.

Утром в четверг вражеский дрон врезался в крышу жилого дома в Ростове-на-Дону. В результате ЧП пострадали 13 мирных жителей, повреждены минимум 10 квартир. Из дома эвакуировали 50 человек. Здание атаковал беспилотник «Летучая лисица», который производит киевская компания «Аэропракт».

Украинский беспилотник при атаке на Ростов-на-Дону изначально был нацелен на штаб Южного военного округа, однако над центром города БПЛА вдруг резко сменил траекторию полета.