Назван тип беспилотника, которым ВСУ атаковали жилой дом в Ростове-на-Дону
ВСУ атаковали жилой дом в Ростове-на-Дону беспилотником «Летучая лисица»
Фото - © Telegram-канал SHOT
Украинская армия атаковала жилой дом в Ростове-на-Дону. В здание врезался беспилотник «Летучая лисица», который производит киевская компания «Аэропракт», сообщает SHOT.
По словам ростовчан, некоторые видели пролет этого БПЛА за несколько минут до мощного взрыва. Дрон повредил сразу 10 квартир.
Из дома эвакуировали 50 человек. Число пострадавших выросло до пяти.
Взрыв в центре Ростова прогремел утром 14 августа. Он был мощным — в домах и офисах задрожали стекла.