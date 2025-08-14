Назван тип беспилотника, которым ВСУ атаковали жилой дом в Ростове-на-Дону

сегодня в 10:56

Украинская армия атаковала жилой дом в Ростове-на-Дону. В здание врезался беспилотник «Летучая лисица», который производит киевская компания «Аэропракт», сообщает SHOT .

По словам ростовчан, некоторые видели пролет этого БПЛА за несколько минут до мощного взрыва. Дрон повредил сразу 10 квартир.

Из дома эвакуировали 50 человек. Число пострадавших выросло до пяти.

Взрыв в центре Ростова прогремел утром 14 августа. Он был мощным — в домах и офисах задрожали стекла.