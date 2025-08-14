Задрожали окна: в центре Ростова-на-Дону прогремел мощный взрыв

сегодня в 10:32

Жители Ростова-на-Дону сообщают о взрыве. По информации очевидцев, он прогремел прямо в центре города, сообщает Baza .

По словам местных жителей, взрыв был мощным. В домах и офисах задрожали стекла.

В Сети публикуют кадры, на которых видно, как столб белого дыма поднимается в воздух. До этого людям пришло уведомление о ракетной опасности.

Официальной информации пока нет, однако SHOT сообщает, что удар украинским БПЛА был нанесен по жилому дому, могут быть пострадавшие.

Baza также уточнила, что пострадали два человека — у них осколочные ранения.