Задрожали окна: в центре Ростова-на-Дону прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв раздался в центре Ростова-на-Дону
Фото - © соцсети
Жители Ростова-на-Дону сообщают о взрыве. По информации очевидцев, он прогремел прямо в центре города, сообщает Baza.
По словам местных жителей, взрыв был мощным. В домах и офисах задрожали стекла.
В Сети публикуют кадры, на которых видно, как столб белого дыма поднимается в воздух. До этого людям пришло уведомление о ракетной опасности.
Официальной информации пока нет, однако SHOT сообщает, что удар украинским БПЛА был нанесен по жилому дому, могут быть пострадавшие.
Baza также уточнила, что пострадали два человека — у них осколочные ранения.