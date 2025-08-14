3 человека пострадали при атаке украинского БПЛА по дому в Ростове-на-Дону
Фото - © Telegram-канал SHOT
В результате атаки украинского беспилотника по дому в Ростове-на-Дону пострадали 3 человека, повреждения получили как минимум 10 квартир, сообщает SHOT.
Ранее жители города сообщили о мощном взрыве. Появились фото, на которых было видно, как столб белого дыма поднимается в воздух. До этого людям пришло уведомление о ракетной опасности.
Беспилотник врезался в крышу жилого дома. На людей под окнами упали осколки стекла и фасада.
Опубликовано фото поврежденного в результате атаки дома. Видно, что верхняя часть здания обуглена, балконы разрушены, местами в квартирах нет стекол.