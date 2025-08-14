Слюсарь: 13 мирных жителей пострадали при атаке дронов ВСУ на Ростов-на-Дону

13 мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Из них двое в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что еще 11 человек с различными ранениями госпитализированы в медучреждение. В настоящее время информация по пострадавшим при атаке вражеских дронов уточняется.

Утром в четверг украинский дрон врезался в крышу жилого дома в Ростове-на-Дону. Повреждены минимум 10 квартир. Из дома эвакуировали 50 человек. Здание атаковал беспилотник «Летучая лисица», который производит киевская компания «Аэропракт».