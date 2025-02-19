Опубликовано видео уничтожения РСЗО ВСУ, наносившей удары по Брянской области

В Сумской области российские военные ликвидировали РСЗО БМ-21 ВСУ, которая била по территории Брянской области 15 февраля, сообщает SHOT .

Сначала было определено местоположение РСЗО. Расчет противника нашли с помощью аэроразведки. Он располагался около населенного пункта Ямполь Сумской области, в 20 км от границы с РФ.

По предварительным данным, ВСУ вышли через сутки из укрытия, чтобы еще раз обстрелять территорию России, но были уничтожены оператором FPV-дрона на оптоволокне.

Беспилотник снял видео момента ликвидации противника и безуспешную попытку украинцев сбежать с места атаки. Поставленная цель была поражена. Кроме того, уничтожены трое военных ВСУ.