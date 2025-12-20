сегодня в 12:34

Несколько поездов задержаны из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области

Обломки сбитого БПЛА в Воронежской области упали на железнодорожные пути, поэтому произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших на юг, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, то прошедшей ночью дежурными силами в небе над регионом перехватили 10 беспилотников. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

По словам Гусева, движение уже восстановлено.

Как рассказал губернатор области, из-за падения обломков дрона в пригороде Воронежа повреждены стекла в двух хозпостройках. На месте уже работают специалисты оперативных служб.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что ночь в субботу над Россией сбили 27 БПЛА противника. Из них 10 аппаратов — в Воронежской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.