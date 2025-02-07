Немецкий танк Leopard ВСУ уничтожен в зоне СВО

Бойцы группы «Центр» уничтожили дронами немецкий танк Leopard ВСУ
Спецоперация

Бойцы группы «Центр» уничтожили дронами немецкий танк Leopard ВСУ на красноармейском направлении, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Операторы FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли несколько ударов по немецкой бронемашине.

Танк некоторое время пытался двигаться, но остановился.

Экипаж танка пытался укрыться, но расчет и сам Leopard добили дронами, указано на видео ведомства.