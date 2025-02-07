Немецкий танк Leopard ВСУ уничтожен в зоне СВО
Бойцы группы «Центр» уничтожили дронами немецкий танк Leopard ВСУ
Бойцы группы «Центр» уничтожили дронами немецкий танк Leopard ВСУ на красноармейском направлении, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Операторы FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли несколько ударов по немецкой бронемашине.
Танк некоторое время пытался двигаться, но остановился.
Экипаж танка пытался укрыться, но расчет и сам Leopard добили дронами, указано на видео ведомства.