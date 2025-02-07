Немецкий танк Leopard ВСУ уничтожен в зоне СВО

сегодня в 06:10

Бойцы группы «Центр» уничтожили дронами немецкий танк Leopard ВСУ на красноармейском направлении, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Операторы FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли несколько ударов по немецкой бронемашине.

Танк некоторое время пытался двигаться, но остановился.

Экипаж танка пытался укрыться, но расчет и сам Leopard добили дронами, указано на видео ведомства.