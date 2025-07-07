Военкор Сладков: России нужна вся Украина в качестве друга или родственника

России нужна «вся Украина», но не в качестве «избитого и на время успокоившегося соседа», а как «друг или родственник», считает военкор Александр Сладков. Журналист добавил, что «политического обвала» на Украине не произойдет из-за мятежа, а украинскую проблему способна решить только армия России, сообщает «Царьград» .

«Нам нужна вся Украина. В качестве друга и родственника, а не как избитый и на время успокоившийся буйный сосед. Только сломав прокси-армию Англии и США мы можем рассчитывать на полную Победу», — высказался Сладков.

Военный корреспондент также полагает, что «нейтральное болото» в России начало исчезать, а граждане все сильнее поддерживают СВО. Вооруженные силы РФ ежедневно освобождают новые территории в зоне боевых действий, и «бесперспективное стояние» уже подошло к концу.

«Думающие люди находят русский берег», — добавил блогер в своем Telegram-канале.

Ранее военкор Сладков рассказал о троекратном увеличении контингента северокорейской армии в зоне спецоперации и поинтересовался, можно ли отправить на фронт «стотысячную ЧВК из Кубы».