На СВО заявили о кратном увеличении числа бойцов из КНДР и попросили ЧВК из Кубы

Сладков заявил об увеличении числа бойцов из КНДР на СВО и попросил ЧВК из Кубы

Северная Корея в три раза увеличивает свой военный контингент в зоне спецоперации на Украине, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале . Он также поинтересовался, можно ли отправить на СВО «стотысячную ЧВК из Кубы».

«Братья-корейцы увеличивают свой боевой контингент в СВО в три раза», — написал военкор.

Сладков также отметил, что сейчас глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посещает Кубу с рабочей поездкой. Журналист обратил внимание, что в составе ВС России воюют кубинские добровольцы, и задался вопросом: «Возможно ли, чтобы к нам на СВО приехала 100 000-я ЧВК из Кубы?»

«Кубинцы воюют за нас, знаю. Но я говорю о большом контингенте. Меня ругали, давно еще, за мои дерзкие мечты о северокорейской ЧВК, а ведь сбылось. Не ЧВК, но сбылось», — подытожил он.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на разведданные от украинских чиновников сообщал, что КНДР может утроить численность своих военных, задействованной в боях на украинском фронте. По информации СМИ, Пхеньян рассматривает идею отправки в ВС РФ еще 25-30 тысяч северокорейских армейцев.