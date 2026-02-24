Над Россией сбили 4 БПЛА за 5 часов

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона противника в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два БПЛА сбили над территорией Республики Татарстан. Еще два дрона были перехвачены над акваторией Черного моря.

Все дроны были самолетного типа.

Ранее во вторник была закрыта граница между Россией и Абхазией из-за беспилотной опасности. Проход пешеходов и проезд транспорта был приостановлен в целях обеспечения безопасности людей. Сейчас контрольно-пропускной пункт «Псоу» снова функционирует.

Этой ночью над Россией сбили 79 БПЛА ВСУ. Больше всего дронов (21) уничтожили в небе над Белгородской областью.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.