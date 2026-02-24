Средства ПВО ликвидировали 79 БПЛА ВСУ над регионами России

сегодня в 07:48

Средства ПВО с 23:00 23 февраля до 07:00 24 февраля ликвидировали 79 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

21 украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. По 15 уничтожены над Краснодарским краем и Черным морем.

Девять сбили над Азовским морем. Пять уничтожили над Саратовской областью.

По одному БПЛА ВСУ сбили над Республикой Адыгеей, Курской и Ростовской областями.

Утром 24 февраля в аэропорту Самары ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Запрет временный.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.