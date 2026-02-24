Средства ПВО ликвидировали 79 БПЛА ВСУ над регионами России
Средства ПВО с 23:00 23 февраля до 07:00 24 февраля ликвидировали 79 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
21 украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. По 15 уничтожены над Краснодарским краем и Черным морем.
Девять сбили над Азовским морем. Пять уничтожили над Саратовской областью.
По одному БПЛА ВСУ сбили над Республикой Адыгеей, Курской и Ростовской областями.
Утром 24 февраля в аэропорту Самары ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Запрет временный.
