Аэропорт Самары временно перестал работать

Утром 24 февраля в аэропорту Самары ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Запрет временный, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ночью временные ограничения на прием и выпуск рейсов вводили в аэропорту Казани. Их сняли в 05:49.

В 23:56 23 февраля ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова. Их сняли в 02:44 24 февраля. Затем в 04:39 ввели снова.

