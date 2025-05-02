Над Брянской областью и Крымом уничтожены по четыре беспилотника

Системы противовоздушной обороны России в течение часа нейтрализовали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

С 21:00 до 22:00 по московскому времени было перехвачено по четыре дрона над Брянской областью и Республикой Крым.

Ранее военное ведомство информировало о ликвидации ещё двух беспилотников в небе над Брянщиной. Таким образом, за вечер российские ПВО уничтожили в общей сложности десять воздушных целей.