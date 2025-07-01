Чертова дюжина машин «Яндекс Такси» разом сгорела в Подмосковье

сегодня в 14:47

Чертова дюжина машин разом сгорела на стоянке в Подмосковье

В селе Акулово Московской области сгорело сразу 13 автомобилей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным прессы, на парковке вспыхнули автомобили «Яндекс Такси», предполагаемая причина пожара — короткое замыкание.

Машины загорелись 1 июля примерно в 02:00 на улице Новая. Подоспевшие пожарные локализовали пламя, которое успело охватить 13 автомобилей.

«По предварительным данным, очаг (возгорания — ред.) находился в первом ряду», — заявили в надзорном ведомстве.

Одинцовская городская прокуратура выясняет обстоятельства и причины пожара, а также контролирует ход и результаты начатой процессуальной проверки.

По данным «112», на стоянке в Акулове горели автомобили «Яндекс Такси». Предварительно, пожар начался после того, как в одной из машин замкнуло проводку.