Чертова дюжина машин «Яндекс Такси» разом сгорела в Подмосковье
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В селе Акулово Московской области сгорело сразу 13 автомобилей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным прессы, на парковке вспыхнули автомобили «Яндекс Такси», предполагаемая причина пожара — короткое замыкание.
Машины загорелись 1 июля примерно в 02:00 на улице Новая. Подоспевшие пожарные локализовали пламя, которое успело охватить 13 автомобилей.
«По предварительным данным, очаг (возгорания — ред.) находился в первом ряду», — заявили в надзорном ведомстве.
Одинцовская городская прокуратура выясняет обстоятельства и причины пожара, а также контролирует ход и результаты начатой процессуальной проверки.
По данным «112», на стоянке в Акулове горели автомобили «Яндекс Такси». Предварительно, пожар начался после того, как в одной из машин замкнуло проводку.