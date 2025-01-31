МККК прокомментировал расправу ВСУ над жителями Курской области

С гражданскими лицами, находящимися на оккупированных территориях, должны обращаться гуманно при любых обстоятельствах в соответствии с международным правом, заявила РИА Новости официальный представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор.

Такими словами она прокомментировала видео о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное Курской области. При этом Сатор отметила, что «не может комментировать конкретные случаи».

Однако она отметила, что мирные граждане на оккупированных территориях должны быть защищены от пыток и убийств в соответствии с международным гуманитарным правом. Оно гласит, что с гражданскими лицами, «находящимися во власти вражеских сил», нужно обращаться гуманно.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Русское Поречное нашли в подвалах жилых домов тела мирных жителей, замученных военными ВСУ. Было возбуждено уголовное дело о теракте, повлекшем смерть.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в связи с обнаружением тел заявил, что «от зверств ВСУ стынет кровь».