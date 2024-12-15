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Минобороны: российские войска выбили ВСУ из Веселого Гая и Пушкина в ДНР

Российские войска освободили поселок Пушкино и село Веселый Гай в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

О зачистке от ВСУ села Веселый Гай на кураховском направлении в ДНР 9 декабря говорил член общественной палаты РФ Владимир Рогов. Населенный пункт практически освободили еще тогда.

Около 200 боевиков ВСУ оказались заблокированы в Курахово в ДНР. Некоторые подразделения противника скованы в черте города.

Ранее военный эксперт Ян Гагин сказал, что ВС РФ возьмут под контроль Курахово в течение нескольких дней.