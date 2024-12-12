Гагин заявил, что Курахово будет взят в течение нескольких дней

«…я думаю, что, возможно, это вопрос нескольких дней», — отметил Гагин.

При этом он подчеркнул, что его слова нельзя расценивать как прогноз, так как в любой момент положение дел может поменяться. Например, противник перегруппируется, усилит группировку, подтянет резервы и т. д.

Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над микрорайоном Южный в Курахове в Донецкой Народной Республике. В нем проводится зачистка.