Он уточнил, что в ходе СВО задокументировано свыше 600 случаев применения ВСУ химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, «Си-Эс») и химикатов (хлорпикрин, «Би-Зет», синильная кислота).

«ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом „Си-Эс“ американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку „Терен-6“, и самодельные химические боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона», — сказал Ртищев.

Он добавил, что в этом году такие попытки были зафиксированы в ЛНР и ДНР. Схроны с взрывными устройствами, в которых нашли вещество «Си-Эс» и хлорпикрин, обнаружены в Ракитном Белгородской области.

По словам генерал-майора, также украинцы продолжают попытки отравлений российских военных и должностных лиц администрации новых регионов страны. В ноябре специалисты предотвратили диверсии с использованием напитков со смесью токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата. По данному факту задержан один из исполнителей, он признался в подготовке отравления.

Также противник хочет создать угрозу химического поражения в новых регионах РФ. ВСУ неоднократно били ракетами по промпредприятиям «Заря» в Рубежном, «Азот» в Северодонецке, заводу «КоксоХим» в Авдеевке. Были и попытки применения дронов по химпредприятиям в Великом Новгороде и Воронежской области. При этом в «умышленном создании техногенной катастрофы» Украина пытается обвинить Россию.

Кроме того, как отметил Ртищев, россияне наблюдают размещение иностранных наемников — граждан Румынии и РСЗО в Одесском припортовом заводе. Удалось получить сведения, что в сентябре глава предприятия обратился к военной администрации, он попросил освободить завод от неизвестных лиц и техники, потому что при атаке на этот опасный объект произойдет разлив свыше 200 тонн жидкого аммиака, из-за чего будет техногенная катастрофа.

«Понимая, что наши войска не наносят удары по объектам химической промышленности, Киев использует их в качестве техногенного щита, не считаясь с возможными рисками для местного населения и следуя негуманным принципам „Выжженной земли“ и „Борьбы до последнего украинца“», — заключил начальник войск РХБЗ.

