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Российские средства ПВО в течение суток ликвидировали 218 беспилотников противника, из них 174 — вне зоны проведения СВО. За неделю было сбито 752 украинских БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, за неделю удалось уничтожить 5 французских управляемых авиабомб Hammer и 17 снарядов от американской РСЗО HIMARS.

За данный период в российский плен на линии боевого соприкосновения сдались 17 бойцов ВСУ.

Всего с начала СВО противник потерял 652 самолета, 283 вертолета, 41 395 дронов, 590 ЗРК, 20 829 танков и других боевых бронированных машин, 1 510 боевых машин РСЗО, 20 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 758 единиц специальной военной автотехники.

Минувшей ночью украинская сторона устроила масштабную атаку дронами по территориям российских регионов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. Там же беспилотники ВСУ сожгли дом цыганского барона, внутри которого находились 12 детей.