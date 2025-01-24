Беспилотники ВСУ сожгли дом цыганского барона с 12 детьми под Рязанью
Mash: дроны ВСУ сожгли дом цыганского барона с 12 детьми в Рязанской области
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Украинские беспилотники атаковали дом цыганского барона в рязанском селе Дядьково. После налета жилье цыгана, в котором также находились 12 детей, загорелось, сообщает Mash.
Во время атаки в доме барона Антона находилось 18 родственников, в том числе дюжина детей. После самостоятельной эвакуации им пришлось уехать к родственникам.
Информации о пострадавших среди цыган не поступало.
Ночью украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. По данным журналистов, в результате налета пострадал 53-летний сторож предприятия, получивший осколочные ранения и перелом костей.
Ночью над Россией сбили 121 беспилотник.