Минобороны РФ: над регионами уничтожено 27 украинских беспилотников

сегодня в 23:28

За три часа, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотных средств.

Как сообщает Министерство обороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 27 украинских беспилотников самолетного типа.

Наибольшая активность наблюдалась над акваторией Черного моря, где было сбито 10 аппаратов, а также над Республикой Крым, где уничтожили 7 целей.

Еще 7 дронов нейтрализовали в небе над Ростовской областью, 2 — над Брянской и один над Белгородской областью.