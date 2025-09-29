МИД Украины пригрозил, что в России «не будет ни одного безопасного места»

В России якобы «не будет ни одного безопасного места», считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Политик также уверяет, будто у украинцев есть оружие, способное наносить удары по «любой» точке РФ, сообщает Insider UA .

«С сегодняшнего дня не будет ни одного безопасного места в России, украинское оружие достанет любые российские военные объекты», — полагает руководитель украинской дипломатии.

Ранее Андрей Сибига исключил визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Москву. До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что готов встретиться с ним в российской столице и «никогда не отказывался» от таких переговоров.

Несмотря на воинственные заявления украинских властей, ВСУ продолжают терпеть поражения в зоне специальной военной операции. Сегодня, 29 сентября, российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР Шандриголово. За несколько дней до этого российская армия взяла под контроль Юнаковку в Сумской области, ранее на той же неделе — Переездное (ДНР) и Калиновское (Днепропетровская область).