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Мединский: Украине стоило бы принять тела своих бойцов в родительскую субботу

Глава российской переговорной делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что киевскому режиму было бы правильно принять тела своих военнослужащих в Троицкую родительскую субботу.

«Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Ранее он заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов ВСУ и обмен военнопленными. Рефрижераторы с телами солдат ВСУ на обмен находятся в Брянской области.

Как рассказал представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, украинская сторона не подтвердила проведение обмена телами погибших бойцов в субботу.