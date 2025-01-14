МЧС: в Саратовской области сняли угрозу атаки БПЛА

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В приложении МЧС России рассказывается о том, что в Саратовской области отменили угрозу атаки беспилотников, сообщает «Царьград» .

В уведомлении местным жителям сообщили об окончании тревоги и отсутствии каких-либо рисков.

Таким образом, угроза атаки беспилотников в Саратовской области была отменена. Данная информация была размещена в официальном приложении чрезвычайного ведомства.

«Отбой угрозы атаки беспилотников», — отмечается в сообщении.

Во вторник ВСУ ударили по Саратовской области с помощью реактивных ракет-беспилотников «Пекло» и дронов «Бобер». На двух предприятиях — в Саратове и Энгельсе — нашли повреждения. На объекте в Энгельсе также произошло возгорание.