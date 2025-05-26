Массовые отключения электричества в Тульской области после серии взрывов

После работы ПВО в Тульской области произошел масштабный блэкаут

В ночь на 26 мая несколько городов Тульской области погрузились в темноту после серии мощных взрывов, сообщает Telegram-канал Mash .

Жители Алексина и тульского Привокзального района сообщили о внезапном отключении электричества около 23:10. На семи улицах свет пропал одновременно, а перед этим в небе раздалось около 14 хлопков, похожих на работу систем ПВО.

В Новомосковске очевидцы зафиксировали характерные звуки, напоминающие пролет беспилотников. Пока аварийные бригады устраняют последствия блэкаута, официальные причины происшествия не называются.

Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение очередного украинского дрона на подлете к столице.