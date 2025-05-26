Собянин: ПВО отразила новую атаку дрона на Москву
Мэр Москвы сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к столице
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередном сбитом беспилотнике, пытавшемся атаковать столицу.
«Сбили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Ранее в нескольких российских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно данным Росавиации, ограничения коснулись международного аэропорта Череповец, московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский», аэропорта Нижнего Новгорода.