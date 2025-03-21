Mash: динамит использовали для минирования трубы «Прогресс» станции «Суджа»

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ВСУ динамитом заминировали трубу «Прогресс» газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», а затем подорвали ее, сообщает Mash .

На станции произошел пожар, а огромный «огненный факел», который зафиксировали ночью, оказался горящим газом, оставшимся после прекращения контракта по транзиту «голубого топлива» через Украину.

ВСУ, которые вторглись в Курскую область, использовали территорию ГИС в качестве «безопасного» логистического пункта. Там проходят четыре трубы. Первую украинские силы подорвали 18 марта.

В ночь на 21 марта ВСУ атаковали и вторую трубу, которая называется «Прогресс». В результате теракта был поврежден один из отрезков 30-метрового участка, но его можно починить.

Отмечается, что газ по обеим атакованным конструкциям шел в Европу. Сейчас целыми остались только две трубы, причем обе идут на Киев.

СК РФ по факту подрыва ГИС «Суджа» возбудил дело по статье о теракте.