Командир с позывным Ос рассказал, как вывел группу из окружения в Чечне

Офицер с позывным Ос прошел Чечню, службу в океане и СВО. В интервью RT он рассказал, как принимал решения в боях и спас подчиненных из окружения.

Андрей служил в спецназе, воевал в Чечне, работал в охране судов у берегов Сомали, а в 2022 году добровольно отправился на СВО. По его словам, опыт прошлых кампаний помогал принимать решения, от которых зависели жизни бойцов.

В 2003 году в Чечне его группа из 15 человек случайно вышла к месту сбора боевиков. Отряд начали окружать. Андрей приказал уходить к открытой дороге, а не прятаться в овраге, где их ожидали. Бойцы более десяти часов лежали под угрозой обнаружения, не открывая огонь.

«Не вздумай выстрелить: тут уже без шансов, нас сметут огнем», — вспоминал он.

Группу так и не нашли. Этот эпизод, по словам офицера, стал для него главным уроком ответственности.

«Командир не бог, чтобы решать, кому жить, а кому умирать», — подчеркнул он.

На СВО Ос командовал разведгруппой и ротой в десантно-штурмовой дивизии. В феврале 2024 года под Крынками он получил тяжелое ранение, выводя отряд из-под огня. Несмотря на потерю крови и повреждение руки, офицер прошел около 250 метров до своих.

Андрей награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и орденом Мужества. После нескольких операций он продолжает лечение.

