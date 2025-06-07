Колонну грузовиков с телами бойцов ВСУ в Брянской области показали на видео

Пресс-служба министерства обороны РФ опубликовала видео колонны с грузовиками-рефрижираторами, где везут тела погибших украинских военнослужащих для передачи Киеву. Фуры находятся в Брянской области.

На кадрах видно, как люди в специальных защитных костюмах открывают фуры, в которых находятся белые мешки с замороженными телами погибших украинских солдат.

Ранее помощник президента России и глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов ВСУ и обмен военнопленными. Рефрижераторы с телами солдат ВСУ на обмен находятся в Брянской области.

По словам представителя украинского Координационного центра Петра Яценко, обмен пленными и телами бойцов с российской стороной был перенесен на следующую неделю. Киев продолжает подготовку к обмену с Москвой.