Коллективы предприятий Реутова знакомятся с Ассоциацией ветеранов СВО

Возглавляющий работу Ассоциации ветеранов СВО в Реутове Александр Манаенко провел встречу с сотрудниками предприятия «Реутовский водоканал». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Полковник Александр Манаенко рассказал об основных направлениях деятельности Ассоциации. Участникам встречи показали фильм об операции «ВДВ Поток», где наши десантники рассказали про освобождение города Суджа в Курской области. Бойцы проявили невероятное мужество: преодолели 15 километров за четверо суток по подземной газовой трубе, чтобы нанести удар противнику.

По словам Александра Манаенко, деятельность Ассоциации ветеранов СВО и цели регионального проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия» перекликаются. Он привел еще один пример мужества и рассказал о подвиге старшего лейтенанта спецназа Росгвардии Александра Потапова. Офицер при обстреле жилых районов города Изюм закрыл собой двух мирных жителей. Сам при этом получил ранения не совместимые с жизнью. Александр Потапов был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

Недавно сотрудник водоканала заключил контракт на военную службу. Его коллеги гордятся этим поступком.

«Было интересно увидеть кино, можно сказать, от первоисточника. Похвально, что участники ассоциации ветеранов могут получить помощь юристов, медиков, психологов, сопровождение координаторов. Специалисты помогут им решить вопросы трудоустройства и влиться в гражданскую жизнь после участия в специальной военной операции, » — сказал инженер «Реутовского водоканала» Андрей Михеев.

На данный момент 36 человек вернулись в Реутов с СВО, 9 из них уже стали членами Ассоциации ветеранов СВО, 15 — заявили о своем желании присоединиться.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.