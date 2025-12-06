Кадыров призвал украинцев к массовым протестам

сегодня в 09:08

Кадыров попросил украинцев выйти на улицы против конфликта с Россией

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал украинцев выступить против конфликта с Россией после того, как ВСУ атаковали «Грозный-сити» в столице региона. Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале .

«Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите свое слово», — обратился Кадыров к украинцам.

Глава Чечни добавил, что взятые в плен солдаты ВСУ просят не отдавать их обратно. Кадыров призвал противника проявлять осторожность, чтобы не потерять нацию.

Утром 5 декабря произошел взрыв в башне «Грозный-сити» в столице Чечни. Из-за ударной волны был разбит фасад минимум пяти этажей. В здании, предположительно, начался пожар.

Вечером Кадыров признал, что в «Грозный-сити» прилетел украинский беспилотник. После этого, по его словам, Киев «получит подарок».

