Кадыров призвал украинцев к массовым протестам
Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал украинцев выступить против конфликта с Россией после того, как ВСУ атаковали «Грозный-сити» в столице региона. Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.
«Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите свое слово», — обратился Кадыров к украинцам.
Глава Чечни добавил, что взятые в плен солдаты ВСУ просят не отдавать их обратно. Кадыров призвал противника проявлять осторожность, чтобы не потерять нацию.
Утром 5 декабря произошел взрыв в башне «Грозный-сити» в столице Чечни. Из-за ударной волны был разбит фасад минимум пяти этажей. В здании, предположительно, начался пожар.
Вечером Кадыров признал, что в «Грозный-сити» прилетел украинский беспилотник. После этого, по его словам, Киев «получит подарок».
