Кадыров: противник получит «подарок» за атаку БПЛА на «Грозный-сити»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале , что после атаки украинского БПЛА на одно из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити» противник получит «подарок».

«От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него „подарок“ противник скоро получит», — отметил он.

Взрыв произошел в башне «Грозный-сити» в столице Чеченской Республики 5 декабря. Ударная волна разбила фасад не менее пяти этажей. В здании, предположительно, начался пожар.

На опубликованных записях видно, что стекла разбиты на пяти этажах. В помещениях, получивших повреждения, наблюдаются следи гари. В двух окнах видно пламя, от них исходит черный дым.

В результате атаки БПЛА никто не пострадал.

