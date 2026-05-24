В воскресенье, 24 мая, на место трагедии в ЛНР прибыли свыше 50 иностранных журналистов. При этом Япония запретила своим журналистам принимать участие в поездке. Американская телекомпания ВВС официально отказалась, а CNN находится в отпуске.

«Это массовое убийство и акт терроризма. Это очень и очень просто, здесь нет никакого двойного прочтения случившегося. Все очень просто, здесь больше нечего добавить», — сказал Боуз во время посещения Старобельска.

Вооруженные силы Украины использовали четыре БПЛА самолетного типа для удара по колледжу Луганского педуниверситета в ночь на 21 мая. В момент атаки в общежитии находились 86 студентов и один сотрудник. Всего из-за удара погиб 21 человек, 42 были ранены.

