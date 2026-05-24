Захарова: иностранные журналисты поехали на место трагедии в Старобельск

Свыше 50 зарубежных журналистов направились на место трагедии в Старобельск, где погибли дети в результате атаки ВСУ на колледж, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции», — перечислила Захарова.

Она добавила, что Япония запретила своим журналистам принимать участие в поездке. Телекомпания ВВС официально отказалась, а CNN находится в отпуске.

Вооруженные силы Украины использовали четыре БПЛА самолетного типа для удара по колледжу в ночь на 21 мая. В момент атаки в общежитии находились 86 студентов и один сотрудник. Всего из-за удара погиб 21 человек, 42 были ранены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.