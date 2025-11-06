В ответ на обвинения в уклонении от участия в боях и прозвище «тикток-войска» бойцы подразделения «ИНДИЯ „АХМАТ“ МО РФ» сделали резкое заявление. Авторов подобных высказываний в опубликованном обращении назвали «хуже врагов», сообщает «Царьград» .

«Скажу прямо: такие „герои“, которые выливают грязь на своих же, хуже врагов! Вы что, забыли, что вы все на одной стороне баррикад, воюете за одну страну?» — отмечается в заявлении.

Представители подразделения подчеркнули, что их бойцы находятся во всех ключевых зонах активных боевых действий.

«„Ахмат“ был там, где жарко, и находится там, где горячо! На всех направлениях, во всех „горячих точках“, включая, Соледар! Именно там бойцы „Ахмата“ пережили такое, что, слушая их рассказы, кровь стынет в жилах», — подчеркнули они.

Обращение заканчивается вопросом: «Враг и так пытается расколоть нас изнутри. Так вы, свои же, куда бьете?!».

В среду командир спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид, сообщил об атаке ВСУ на дом в Кременной, где располагались спецназовцы, в результате чего один из разведчиков получил ранения. Несколькими днями ранее стало известно о героическом поступке бойца батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным Кот на Харьковском направлении, который спас пятерых товарищей, приняв на себя удар оптоволоконного дрона ВСУ.

