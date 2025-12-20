Хинштейн: беспилотник атаковал объект энергетики в Курском районе

сегодня в 22:19

Пять тысяч абонентов остались без света в Курской области после удара ВСУ

Беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. Без электроснабжения остались порядка 5 тыс. потребителей», — написал глава региона.

Он добавил, что аварийные бригады в скором времени приступят к восстановительным работам.

«Наши энергетики сделают все, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома», — заверил Хинштейн.

