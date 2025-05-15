Гуманитарную помощь передали в зону СВО из Лотошина

Более 100 коробок гуманитарной помощи от учреждений и жителей округа отправили лотошинские партийцы для мобилизованных и добровольцев СВО. Это вода, консервы, макароны, чай, кофе, другие продукты длительного хранения, а также предметы личной гигиены, одежда и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выражаем благодарность всем, кто принял активное участие в сборе. Мы регулярно отправляем нашим бойцам гуманитарную помощь. Для нас важно, чтобы наши защитники чувствовали поддержку», — сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Екатерина Долгасова.

Как отметила депутат окружного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Юлия Алексеева, все желающие могут присоединиться к сбору для нужд СВО. Гуманитарную помощь можно принести в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» (п. Лотошино, ул. Центральная д. 14, 1 этаж).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.