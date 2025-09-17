Губернатор Андрей Воробьев: живое участие — это то, что нужно в органах власти

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что живое участие, чувство ответственности, знание жизни «на местах» — это то, что нужно в органах власти. Это в том числе продемонстрировали финалисты региональной программы «Герои Подмосковья».

Губернатор встретился с участниками проекта в среду в мастерской управления «Сенеж». Это бойцы СВО, которые прошли испытания на передовой и теперь хотят проявить себя в мирной жизни.

«Спасибо каждому за мужество, стойкость и желание продолжать работать на благо Родины. Ваш опыт — бесценен. Именно поэтому мы запустили нашу программу как продолжение федерального проекта „Время Героев“», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев отметил, что на подобных встречах представители власти делятся опытом, рассказывают о сложных управленческих задачах: цифровой трансформации, модернизации ЖКХ, развитии инфраструктуры, поддержке бизнеса. Важно, что участники активно включаются в обсуждение и задают вопросы.

Всего на участие в программе «Герои Подмосковья» было подано свыше 2,4 тыс. заявок из 69 регионов России. Губернатор подчеркнул, что это говорит о том, что многие хотят быть полезными Родине не только в бою, но и в мирной жизни.

Было отобрано 70 финалистов. Четверо из них получили мандаты в Советах депутатов в Балашихе, Подольске и Фрязине.