«Гостомельские богатыри» возглавили списки желаемого в Steam на Украине

Российская стратегия «Гостомельские богатыри» стала самой добавляемой в список желаемого в Steam среди украинских пользователей. Проект посвящен событиям февраля–марта 2022 года, сообщает RuNews24.ru .

Московская студия «Играющие кошки» разрабатывает стратегию в реальном времени о действиях российских десантников в первые дни СВО. Игра уже вышла в Steam и привлекла внимание аудитории на Украине.

Киберспортсмен Гриша Путин в комментарии заявил, что студия является подходящим разработчиком для подобных проектов. Он напомнил об их опыте работы над историческими играми о российской армии, включая «Сирия: Русская буря».

«Заукраинцы на западе уже негодуют, потому что игра про наш взгляд на СВО выходит в Steam. Ведь у них на тему спецоперации в основном трэш, перемога, проекты с русскими "zомбо-орками". Мы не можем похвастаться количеством игр, однако качество наших проектов на голову выше», — сказал он.

Путин также отметил, что проект пока доступен только на английском языке. По его мнению, студиям стоит расширять локализацию на китайский, хинди и европейские языки, чтобы расширить аудиторию.

«Хочу, чтобы "Играющие кошки" выкатили полноценную стратегию и дальше добавляли разные исторические компании, как это сделал Отряд 22 с "Русской весной", украинским контрнаступлением и битвой за Авдеевку», — добавил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.