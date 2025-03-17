Глава «Росатома»: ВСУ регулярно обстреливают и атакуют дронами ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции обстановка остается напряженной. Там регулярно фиксируются и атаки дронов ВСУ, и ракетная опасность, и артобстрелы, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Видео с его комментарием по поводу ситуации на ЗАЭС опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Лихачев напомнил, что недавно прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ. Ее впервые провели через территорию РФ. Он отметил, что это связано с тем, что ВСУ практически сорвали две ротации ранее.

Также глава «Росатома» отметил, что реакторы Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодного останова». Благодаря этому риски технологических происшествий сведены к минимуму, но риски военных инцидентов из-за ужесточения боев на линии боевого соприкосновения остаются.

Лихачев также добавил, что воздушные тревоги звучит и в самом Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он собирается обсудить вопрос территорий в контексте урегулирования украинского кризиса. В частности политики будут разговаривать на тему контроля над ЗАЭС.