Глава «Росатома»: ВСУ регулярно обстреливают и атакуют дронами ЗАЭС
Фото - © РИА Новости
На Запорожской атомной электростанции обстановка остается напряженной. Там регулярно фиксируются и атаки дронов ВСУ, и ракетная опасность, и артобстрелы, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Видео с его комментарием по поводу ситуации на ЗАЭС опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
Лихачев напомнил, что недавно прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ. Ее впервые провели через территорию РФ. Он отметил, что это связано с тем, что ВСУ практически сорвали две ротации ранее.
Также глава «Росатома» отметил, что реакторы Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодного останова». Благодаря этому риски технологических происшествий сведены к минимуму, но риски военных инцидентов из-за ужесточения боев на линии боевого соприкосновения остаются.
Лихачев также добавил, что воздушные тревоги звучит и в самом Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он собирается обсудить вопрос территорий в контексте урегулирования украинского кризиса. В частности политики будут разговаривать на тему контроля над ЗАЭС.