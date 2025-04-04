Глава Орехово-Зуево подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Ассоциации ветеранов СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Медицинская помощь, социальная адаптация, трудоустройство — вопросов, где можно оказать помощь ветеранам, много. Заключенное соглашение — важный шаг для поддержки наших защитников», — отметил Руслан Заголовацкий.

В Орехово-Зуевском округе действует местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Ранее Глава Орехово-Зуевского округа провел встречу с его руководителем Михаилом Шелопаевым. Основной темой обсуждения стала реабилитация участников СВО и организация психологической помощи для военнослужащих. В рамках встречи стороны договорились сформировать команду квалифицированных психологов, которые будут оказывать своевременную поддержку участникам спецоперации.

В Московской области заключено 35 соглашений о взаимодействии между муниципалитетами и Ассоциацией ветеранов специальной военной операции, которая была создана по инициативе Президента России Владимира Путина и по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева. За короткое время организация объединила свыше 500 участников СВО из региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.