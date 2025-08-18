Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в приграничье

Герой России Эседулла Абачев, находясь в приграничье, получил ранение. Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны, сообщил в Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Он заявил, что держит ситуацию на контроле. На место выехал глава ГО «Дагестанские Огни» Замир Гаджимурадов, который много лет служил под началом Абачева. Врачи рассказали, что состояние генерала оценивают как тяжелое, но стабильное. В ближайшее время Меликов навестит раненого лично.

«Вплоть до полного выздоровления мы готовы на любые меры, чтобы поддержать Абачева и его близких в эти непростые для них дни», — написал он.

Также Меликов подчеркнул, что Абачев — это гордость дагестанского народа. Он окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, а затем 35 лет своей жизни посвятил службе и защите Родины. Его подвиги отмечены множеством наград. На СВО Абачев занимает должность заместителя командующего одного из военных округов.