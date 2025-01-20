Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что президенту России Владимиру Путину следует прекратить военные действия на Украине и вывести войска. Глава немецкой дипломатии также заявила, что именно ФРГ должна нести ответственность за будущий мир в Европе как «самая крупная страна» региона, сообщает «Царьград» со ссылкой на N-tv.

«Когда, наконец, наступит день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки и войска смогут наконец отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе», — утверждает Бербок.

Владимир Путин заявлял, что Россия была готова к мирным переговорам по Украине, однако Киев трижды срывал переговорный процесс.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против предложения немецких МИД и Минобороны предоставить Украине 3 миллиарда евро военной помощи. Выделение финансовой поддержки Киеву продвигали Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус.