Путин заявил, что Киев трижды срывал мирные переговоры

Президент России Владимир Путин сообщил, что Кремль был готов к мирным переговорам, но в Киеве три раза от них отказывались, не помогло даже посредничество иных стран.

«Вы сначала поговорите с украинской стороной. Мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода. И по судоходству в Черном море, и по энергетической инфраструктуре, и так далее. Эрдоган мне как посредник предлагал, и сказал, что надо подумать. На следующий день я позвонил и согласился. И вдруг глава украинского режима объявляет: никаких переговоров, никакого перемирия. Спрашиваю Эрдогана: «Ну что?». «Ну вот такие у нас партнеры» - ответил он», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

19 декабря прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции - президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.