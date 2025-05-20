Народный депутат Украины Ирина Геращенко заявила, что утвержденные при администрации Байдена поставки американского вооружения подойдут к концу уже этим летом, а новых партий помощи в текущем бюджете США не предусмотрено, пишет «Царьград» .

«Мы потеряли время и людей. Но, несмотря на это, стоит поблагодарить Байденовскую администрацию за поддержку, без которой Украина не продержалась бы эти три года», — отметила Геращенко.

По ее словам, предыдущие поставки оружия осуществлялись ограниченными партиями и с задержками, что не позволило ВСУ переломить ход боевых действий.

На этом фоне российские войска продолжают наращивать давление на фронте. ВСУ сообщают об усиленных обстрелах и попытках прорыва, в том числе с применением мощных авиабомб. Одновременно источники в переговорных кругах утверждают, что украинская делегация на стамбульских переговорах угрожала Москве дальнейшей эскалацией, включая перенос боевых действий на территорию России.

Эксперты отмечают, что в условиях сокращения западной помощи Киеву придётся пересматривать стратегию, в то время как Москва, судя по всему, готовится к дальнейшему усилению наступательных операций.